Danimarka Hürmüz Boğazı'na Askeri Destek Gönderiyor - Son Dakika
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Danimarka Hürmüz Boğazı'na Askeri Destek Gönderiyor

25.06.2026 13:10
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Danimarka, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü için İngiltere ve Fransa'nın misyonuna destek verecek.

Danimarka Parlamentosu, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün sağlanmasına yönelik İngiltere ve Fransa'nın öncülüğünde kurulan geçici misyona askeri personel ve teknik kapasite göndererek destek vereceğini açıkladı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen liderliğinde yeni hükümetin kurulmasının ardından toplanan ülke parlamentosu, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün sağlanmasına yönelik İngiltere ve Fransa'nın öncülüğünde kurulan geçici misyona askeri personel ve teknik kapasite gönderilmesine ilişkin tasarıyı oyladı.

Oy çokluğuyla kabul edilen tasarı kapsamında Danimarka, 10 subay, bir insansız hava aracı (İHA), tercüman ve siber güvenlik araçlarını Hürmüz Boğazı misyonuna gönderecek.

Ulusal basın, Danimarka tarafından atılan bu adımın Hürmüz Boğazı'na destek ve koordinasyon açısından önemli olduğunu ifade etti.

Bu arada İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında küresel enerji ticaretinin stratejik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nı kapatmıştı. İran ile ABD'nin 14 Haziran'da vardığı mutabakat kapsamında Tahran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Danimarka Hürmüz Boğazı'na Askeri Destek Gönderiyor - Son Dakika

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