Danimarka, Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntı soruşturmasını kapattı

Danimarka, Baltık Denizi'nde Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki sızıntılarla ilgili soruşturmayı kapattığını duyurdu.
Emniyet yetkilileri, yaptıkları açıklamada, "karmaşık ve kapsamlı" soruşturmalarında boru hatlarına yönelik kasti bir sabotaj olduğu sonucuna vardıklarını ancak dava açılmasını mümkün kılacak yeterli bulguya ulaşılamadığını bildirdi.
Almanya Federal Savcılığı ise sızıntılarla ilgili soruşturmayı sürdüreceklerini kaydetti.
İsveç, 7 Şubat'ta Kuzey Akım boru hatlarına zarar veren 2022 yılındaki patlamalara ilişkin soruşturmayı sonlandırdığını açıklamıştı.
Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki sızıntılar
Danimarka ve İsveç açıklarında Eylül 2022'de Rusya'dan Almanya'ya doğal gaz taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 4 sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin "bölgeye yanaşmaması" uyarısı yapılmıştı.
İki ülke de sızıntıların kaza değil kasıtlı eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretlerin bulunduğunu açıklamıştı. Avrupa Birliği (AB) de boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını kaydetmişti.
Sismik ölçümlerde sızıntılar fark edilmeden kısa süre önce Baltık Denizi'nde yer deniz tabanının 80 metre altında patlamalar meydana geldiği belirlenmişti.
İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO) da olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.
Danimarka Enerji Ajansı, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının durduğunu açıklamıştı. Rus enerji şirketi Gazprom da boru hatlarında basıncın normale döndüğünü ve sızıntıların sona erdiğini duyurmuştu.
İsveç, 7 Şubat'ta ülke sahasında bulunan gaz sızıntılarına yönelik araştırmalarda daha fazla soruşturma yetkisine sahip olmadıklarını belirterek, soruşturmayı sonlandırdıklarını, ellerindeki kanıtları soruşturmanın devam ettiği Almanya ile paylaşacaklarını bildirmişti.
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