Danimarka Ordusu, Harpoon Füzesinin Ateşlenebileceği Uyarısında Bulundu

Danimarka ordusu, bir savaş gemisinde bulunan Harpoon füzesinin teknik hata nedeniyle ateşlenebileceği uyarısı yaptı.
Danimarka Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Korsoer deniz üssünde demirli HDMS Niels Juel fırkateyninde bulunan Harpoon füzesinde test sırasında teknik bir sorun çıktığı belirtildi.
"Fırlatma aracı, ittirici etkin durumda ve halihazırda devre dışı bırakılamıyor." ifadesi kullanılan açıklamada, füze aktif olsa sadece ittirici roketin etkin olması nedeniyle füzenin patlama ihtimali bulunmadığı kaydedildi.
Açıklamada, "İttirici devre dışı bırakılana kadar füzenin ateşlenmesi ve birkaç kilometre uzağa uçma riski var." değerlendirmesinde bulunuldu.
Teknik hatanın Danimarka'ya ait Zeeland ve Funen adaları arasındaki Storebaelt Boğazı'nda yapılan askeri tatbikat sırasında ortaya çıktığı aktarılan açıklamada, riskli bölgenin Korsoer üssünden itibaren 7 kilometrelik alanı ve deniz seviyesinin yaklaşık 1 kilometre üzerini kapsadığı ifade edildi.
Bölgedeki gemilerin bilgilendirildiği ve sorunun çözülmesini beklemelerinin istendiği belirtilen açıklamada, hava sahasının kapatıldığı belirtildi.
Danimarkalı bir fırkateynden 1982'de bir askeri tatbikat sırasında fırlatılan bir füze alçak irtifadan 34 kilometre uçmasının arkasında infilak etmişti.
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