Danimarka Seçimlerinde Sosyal Demokratlar İlk Sırada
Danimarka Seçimlerinde Sosyal Demokratlar İlk Sırada

25.03.2026 00:26
Danimarka'da yapılan genel seçimde Sosyal Demokratlar oy kaybıyla da olsa ilk sırayı korudu.

Avrupa Birliği (AB) ülkesi Danimarka'da yapılan genel seçimde sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Mette Frederiksen'in partisi Sosyal Demokratlar oy kaybına rağmen ilk sırada yer aldı.

Danimarka'nın yayın kuruluşu DR'nin paylaştığı sandık çıkış anketlerine göre, mevcut Başbakan Frederiksen'in partisi Sosyal Demokratlar liderliğindeki sol blok, 179 sandalyeli parlamentoda (Folketing) 83 sandalye kazandı.

DR, seçimin Sosyal Demokratlar'ın 1901'den bu yana en ciddi oy kaybını yaşadığı seçim olduğunu belirtirken, Frederiksen'in, ABD'nin Grönland'ı almaya yönelik söylemlerinde gösterdiği tutum nedeniyle ilk sırada kalmayı başardığını aktardı.

Danimarka Liberal Partisi (Venstre) liderliğindeki sağ blokun da 78 sandalye kazandığı, iki blokun da 90 sandalye barajını aşamadığı ve koalisyon hükümetinin kurulacağı ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen'in partisi Moderaterne'in (Ilımlar) ise 14 sandalye kazanarak hükümeti hangi blokun kuracağı noktasında "belirleyici" rol üsteleneceği vurgulandı.

Resmi olmayan ilk sonuçların ise gece yarısından sonra açıklanması bekleniyor.

Yaklaşık 6 milyon nüfuslu Danimarka'da kayıtlı seçmenler sandık başına giderek 179 sandalyeli parlamento üyelerini belirlemek üzere oylarını kullandı. Ülkedeki seçime 12 parti katılırken, seçmenler Grönland ve Faroe Adaları'ndan da 2'şer temsilci seçti.

Kaynak: AA

Advertisement
