Danimarka ve Espiye Türk Diyanet Vakıfları İşbirliğiyle Yardım Dağıtıldı

Giresun'un Espiye ilçesinde, Danimarka ve Espiye Türk Diyanet Vakıfları işbirliğiyle ihtiyaç sahiplerine Ramazan Bayramı dolayısıyla yardımda bulunuldu.
Espiye Müftüsü Osman Gülbe, gazetecilere, Danimarka'da yaşayan Türk vatandaşların destekleriyle bayram öncesi ilçedeki yardıma muhtaç 105 kişiye giyecek desteği sağlandığını belirtti.
Danimarka'daki Türk vatandaşları ile Espiye halkı arasında gönül köprüsü kurulduğunu ifade eden Gülbe, destekleri ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
Gülbe, yardım organizasyonuna katkıda bulunanlara da teşekkür etti.
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