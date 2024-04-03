Danimarka ve Espiye Türk Diyanet Vakıfları İşbirliğiyle Yardım Dağıtıldı

Muş'ta takla atan otomobil alev aldı, 2 kişi zor kurtuldu

Muş'un Şenyayla bölgesinde meydana gelen kazada, bir otomobil takla atarak alev aldı. Araçta bulunan sürücü ve yanındaki kişi son anda araçtan çıkarak canlarını kurtardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.