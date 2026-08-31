Danimarka'da ev tadilatı sırasında Viking dönemine ait 700'den fazla parçadan oluşan "gümüş define" bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Danimarka'da ev tadilatı sırasında Viking dönemine ait 700'den fazla parçadan oluşan "gümüş define" bulundu

Danimarka\'da ev tadilatı sırasında Viking dönemine ait 700\'den fazla parçadan oluşan "gümüş define" bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Danimarka'da ev tadilatı sırasında yapılan kazıda Viking dönemine ait 700'den fazla parçadan oluşan "gümüş define" bulunduğu belirtildi.

Danimarka'da yayın yapan DR'nin haberinde, ülkenin kuzeyindeki Rebild'de yaşayan bir kişinin evine teras inşa etmek için yaptığı kazı sırasında çok sayıda gümüş külçe, mücevher, sikke ve çekiç bulduğu aktarıldı.

700 PARÇADAN OLUŞUYOR

Haberde, Viking dönemine ait gümüş definenin toplam 18,5 kilogram ağırlığında olduğu ve 700'den fazla parçadan oluştuğu belirtilerek bunun, Danimarka'da en son bulunan gümüş defineden 3 kat fazla ağırlıkta olduğu ifade edildi.

BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Kuzey Jutland Müzesi Müdürü Lars Christian Norbach, DR'ye yaptığı açıklamada, bulunan parçaların hem ağırlık hem de tarihsel açıdan büyük önem taşıdığını söyledi.

Arkeologların gümüşlerin nereden geldiğini belirlemek üzere bölgede araştırma yürüteceği aktarılırken, bulunan parçaların değerlerinin Danimarka Ulusal Müzesi tarafından tespit edileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Danimarka, Kültür, Güncel, Gümüş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Danimarka'da ev tadilatı sırasında Viking dönemine ait 700'den fazla parçadan oluşan 'gümüş define' bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti
Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor
Güzellik merkezindeki gizli kamera skandalında tutuklu sayısı 3’e yükseldi Güzellik merkezindeki gizli kamera skandalında tutuklu sayısı 3’e yükseldi
Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu
Netanyahu, Türkiye’ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi

14:13
Milli antrenör Funda Bakış’ın öldürüldüğü anlar kamerada
Milli antrenör Funda Bakış'ın öldürüldüğü anlar kamerada
14:09
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha!
13:28
Vatandaşlık maaşında tarih belli oldu Geliri düşük olanlara fark ödenecek
Vatandaşlık maaşında tarih belli oldu! Geliri düşük olanlara fark ödenecek
13:23
Girne’deki gemi faciasıyla ilgili mahkemeye çıkarılan 9 kişi hakkında tutuklama kararı
Girne'deki gemi faciasıyla ilgili mahkemeye çıkarılan 9 kişi hakkında tutuklama kararı
13:20
Vay be Icardi Bir zamanlar kraldı, şimdi ortada kaldı
Vay be Icardi! Bir zamanlar kraldı, şimdi ortada kaldı
12:14
Yunanistan’ın gökyüzüne İsrail kalkanı 3 sistem tek ağda birleşecek
Yunanistan'ın gökyüzüne İsrail kalkanı! 3 sistem tek ağda birleşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 14:22:08. #7.13#
SON DAKİKA: Danimarka'da ev tadilatı sırasında Viking dönemine ait 700'den fazla parçadan oluşan "gümüş define" bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement