Danıştay'dan Gazi Tazminatı Kararı - Son Dakika
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Danıştay'dan Gazi Tazminatı Kararı

15.07.2025 11:15
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Danıştay, FETÖ darbe sırasında yaralanan gazinin tazminat haklarının geri verilmesi için bozma istedi.

Danıştay Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında yaralanmasının ardından gazi sayılan ve tazminat ödenen kişinin, yalan ihbarla geri alınan haklarının mahkemece geri verilmemesi nedeniyle kanun yararına bozma isteminde bulundu.

Başsavcılıkça hazırlanan "kanun yararına bozma istemli düşünce"ye göre, Kızılcahamam'da öğretmen olarak görev yapan davacı, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında darbecilere karşı gelmek üzere çıktığı bir tankın üzerinden düşerek belinden yaralandı. Yaralanması nedeniyle de davacıya İçişleri Bakanlığı Nakdi Tazminat Komisyonunca 13 bin 289 lira tazminat ödendi.

"Görev yaptığı okuldaki atölyede geçirdiği kaza sonucu yaralandığı" ileri sürülerek CİMER'e yapılan başvuru sonucu davacıya ödenen tazminat yasal faiziyle geri alındı, davacı hakkında da "dolandırıcılık" suçlamasıyla dava açıldı.

Söz konusu davadan beraat eden davacı, kendisi hakkında yalan beyanla ihbarda bulunan kişiye "iftira" suçlamasıyla dava açtı. İhbarcı, atılı suçtan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniden yargılama talebi reddedildi

Davacı, "dolandırıcılık" suçundan beraat etmesi, hakkındaki iftiracının mahkumiyetine karar verilmesi sonrası, darbe girişimine karşı geldiği sırada yaralandığına ilişkin yeni görüntüler elde etti. Mahkemeye başvuran davacı, "gazi" sayılması adına yeniden yargılama yapılmasını talep etti.

Yerel mahkeme, davanın reddine karar verdi. Davacının yaptığı istinaf başvurusu da Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesince reddedildi ve karar kesinleşti.

Bunun üzerine davacı, kesinleşen kararın kanun yararına bozulması istemiyle kararı temyiz etti ve Danıştay Başsavcılığına başvurdu.

Kararın kanun yararına bozulması istendi

Başsavcılık, başvuruyu yerinde buldu ve davanın kabulüne karar verilmesi yönünde "kanun yararına bozma istemli düşüncesini" hazırlayarak Danıştay 12. Dairesine gönderdi.

Kanun yararına bozma isteminde, davanın reddi kararından sonra davacının olay günü tanktan düştükten sonra çekilen görüntüleri dava dosyasına sunarak yeniden yargılama talebinde bulunduğu, görüntülerde, davacının belini tutarak yanındaki arkadaşına "Morarma var mı?" şeklinde soru yönelttiğinin sabit olduğu ifade edildi.

Davacı hakkındaki ihbarın "dayanaksız" olduğunun ortaya çıktığına işaret edilen düşüncede, "zorlayıcı sebepler dolayısıyla elde edilemeyen bir belgenin kararın verilmesinden sonra ele geçirildiği", bunun yargılamanın yeniden yapılmasını gerekli kıldığı kaydedildi.

Yerel mahkeme ile istinaf tarafından yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine karar verildiği, bunun hukuka aykırı olduğu belirtilen bozma isteminde, "Nakdi tazminat ödenmesi gereken davacıya, darbe teşebbüsü gecesinde geçirmiş olduğu yaralanmasına ilişkin rapora dayanılarak ödenen nakdi tazminatın iptalini ve ödenen tazminatın geri istenilmesini gerektiren hukuki bir dayanağın kalmadığı sonucuna varılmış, bu itibarla dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir." ifadeleri yer aldı.

Kanun yararına bozma kararları, kesinleşen hükmü değiştirmiyor ancak yargılama sürecindeki hukuka aykırılığın tespiti anlamını taşıyor.

Kaynak: AA

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