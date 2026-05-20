Danıştay, Proje Okullarında Görev Süresini Uzatmayı Durdurdu

20.05.2026 17:22
Eğitim-İş Sendikası, Danıştay'ın proje okullarındaki öğretmenlerin görev süresini uzatmayı durdurduğunu açıkladı.

(ANKARA) - Eğitim-İş Sendikası, Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu'nun proje okullarda görev yapan öğretmenlerin görev süresinin dört yıl daha uzatılabileceğine ilişkin hükmün yürütmesini durdurduğunu açıkladı.

Eğitim İş Sendikası'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Danıştay, proje okullarda görev süresinin uzatılması konusundaki belirsizlik garabetine 'dur' dedi. Sendikamızca açılan davada, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği'nin 10. maddesinin 1. fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan 'Öğretmenlerin görev süresi aynı usulle dört yıl daha uzatılabilir' düzenlemesinin, eksik düzenleme nedeniyle hukuka aykırı olduğu sonucuna varılarak yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir."

Kararda; 'Görev süresini uzatma işlemi, niteliği gereği, öğretmenin ilgili eğitim kurumundaki dört yıllık ilk görev süresi boyunca sergilediği mesleki performansın, akademik başarıya katkısının ve hizmetin devamındaki yararlılığının somut verilerle değerlendirilmesini zorunlu kılan, ilk atama sürecinden mahiyet itibarıyla farklı bir idari tasarruftur. Hizmetin gereği ve liyakat ilkesinin bir sonucu olarak; görev süresi uzatılacak öğretmenlerin belirlenmesinde esas alınacak ölçütlerin, görevdeki başarıyı ölçen nesnel, somut ve yargısal denetime elverişli bir içerikte olması gereklidir. Dava konusu düzenlemede, uzatma kararına dayanak teşkil edecek hiçbir nesnel değerlendirme ölçütüne veya başarı kriterine yer verilmemesi, idarenin takdir yetkisini hangi somut temellere dayalı olarak kullandığının saptanmasını güçleştirerek, işlemin sebep unsuru yönünden yargısal denetimini zayıflatmakta olup; bu durumun hukuk devleti ilkesini zedelediği anlaşılmaktadır' gerekçesine yer verilmiştir.

"LİYAKATIN YOK SAYILMASINA SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Eğitim İş olarak, uzun yıllardır mücadelesini sürdürdüğümüz, kariyer ve liyakatı yok sayan, hiçbir kritere yer verilmeksizin, 'takdir yetkimiz var atarız' anlayışıyla yapılan proje okullarda görev süresinin uzatılmasına ilişkin yönetmelik düzenlemesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Mevcut durumda karar içeriğinde de yer aldığı üzere, proje okullarda görev süresi uzatılmayan tüm işlemlerin dayanağı olan bu düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasıyla, konuyla ilgili devam eden davaları etkilemesi de kaçınılmaz olacaktır. Eğitim İş olarak bir kez daha ilan ediyoruz: Liyakatın yok sayılmasına sessiz kalmayacağız. Mağdur olan hiçbir eğitim emekçisi yalnız değildir. Korkma, iyi ki Eğitim İş var."

Kaynak: ANKA

