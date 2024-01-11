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Darbe Girişimi Sonrası İhraç Edilen Polis Yakalandı - Son Dakika
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Darbe Girişimi Sonrası İhraç Edilen Polis Yakalandı

Adana'da darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan polis memuru Ahmet Tataroğlu, yakalandı. Tataroğlu'nun, 17-25 Aralık sürecinin ardından örgütten kopan polisleri, mahrem imamlarla birlikte düzenlediği sohbet toplantılarında ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

11.01.2024 - 14:23,  Güncelleme: 14:35
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ADANA'da darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan polis memuru Ahmet Tataroğlu (51), yakalandı. Tataroğlu'nun, 17-25 Aralık sürecinin ardından örgütten kopan polisleri, mahrem imamlarla birlikte düzenlediği sohbet toplantılarında ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan, darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen polis memuru Ahmet Tataroğlu'nun yakalanması için çalışma başlattı. Firari hükümlünün Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki akrabasının evinde saklandığını belirleyen polis, operasyon düzenledi. Adresteki apartman dairesine yapılan baskında Tataroğlu, gözaltına alındı.

SOHBET TOPLANTILARI DÜZENLEMİŞ

Tataroğlu'nun 2016'da ihraç edildikten sonra tutuklandığı, 1,5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği belirtildi. Tutuksuz yargılanan Tataroğlu'nun 26 Ocak 2022'de hapis cezasının kesinleştiği, o tarihten bu yana da teslim olmayıp, firari gezdiği saptandı. ByLock kullanıcısı olduğu, Ankara ve Adıyaman'daki sohbet toplantılarına katıldığı kaydedilen Tataroğlu'nun, 17-25 Aralık sürecinin ardından örgütten kopan polisleri, yeniden örgüte kazandırmak adına faaliyet yürüttüğü öne sürüldü. Tataroğlu'nun bu faaliyeti mahrem imamlarla birlikte gerçekleştirdiği, evinde ve örgütün Afyonkarahisar'daki otelinde sohbet toplantısı düzenlediği belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Tataroğlu, önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi. (DHA)

Darbe Girişimi Sonrası İhraç Edilen Polis Yakalandı
Kaynak: DHA
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Aralık, Adana, Terör, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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