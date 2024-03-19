Malatya'nın Darende ilçesinde, anaokulu öğrencileri kumbaralarında biriktirdikleri paralarla hazırladıkları 57 gıda kolisini, ihtiyaç sahibi depremzede ailelere gönderdi.
Ayşe Ilıcak Anaokulu tarafından hayata geçirilen "Ramazan Ayının Paylaşan Minikleri" projesi kapsamında öğrenci, öğretmen ve velilerin de katkısıyla ihtiyaç sahibi depremzede ailelere gıda kolisi hazırlandı.
Okul Müdürü Gazi Kurtoğlu, AA muhabirine, çocuklara, yardımlaşma ve paylaşmanın güzelliğini yaşatmak ve öğretmek istediklerini söyledi.
Ramazan ayında başlattıkları projeyi öğrencilerle velilerin benimsediğini anlatan Kurtoğlu, "Minikler, harçlık ve kumbaralarını getirerek, bizimle paylaştı. Bizler de idare ve öğretmenler olarak öğrencilere destek verdik. Daha sonra velilerimizin katkısıyla büyük bir organizasyona dönüştü. Tabi bizim esas amacımız, yardımlaşma ve paylaşmanın önemini çocuklara aşılamak. Gelecek nesillerin bugünden daha fazla merhametli, vicdanlı ve paylaşmayı öğrenerek yetişmesi, ülkemiz için son derece önemli." ifadelerini kullandı.
Öğretmen Meltem Demir de öğrencilerin paylaşma bilinciyle yetişmesini önemsediklerine dikkati çekerek, "Bu önemden hareketle bir proje yaparak, ramazan ayının bu güzel ikliminde depremzede ailelerimize küçük de olsa onların bu zor günlerinde yalnız olmadıklarını göstermek istedik." diye konuştu.
Miniklerle koli paketleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce ise yapılan projeden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.
Hazırlanan 57 yardım kolisi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere ilçe merkezi ve kent merkezindeki konteyner kente gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Darende Anaokulu Öğrencileri Depremzedelere Yardım Etti - Son Dakika
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