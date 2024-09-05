Darende'de 1300 İhtiyaç Sahibi Aileye Kömür Dağıtımı Başladı - Son Dakika
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Darende'de 1300 İhtiyaç Sahibi Aileye Kömür Dağıtımı Başladı

Darende\'de 1300 İhtiyaç Sahibi Aileye Kömür Dağıtımı Başladı

Malatya'nın Darende ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi 1300 aileye kömür dağıtımına başlandı. 2024-2025 yılları için toplam 1 milyon 300 bin ton kömür dağıtılacak. Eylül ayında başlayan dağıtımın 10 gün içerisinde tamamlanması bekleniyor ve her aileye 1300 kilogram kömür verilecek.

05.09.2024 13:50
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Malatya'nın Darende ilçesinde ihtiyaç sahibi 1300 aileye kömür dağıtımına başladı.

Darende Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçenin merkez ve kırsal mahallelerde yaşayan 1300 aileye, 2024-2025 yılları için 1 milyon 300 bin ton kömür dağıtılacak.

Vatandaşların soğuk kış günlerini rahat geçirmelerini sağlamak için eylül ayında başlayan dağıtımın, 10 gün içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Kömür yardımından bin 300 aile yararlanıyor. Her aileye bin 300 kilogram (50 torba) kömür verilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Darende'de 1300 İhtiyaç Sahibi Aileye Kömür Dağıtımı Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Darende'de 1300 İhtiyaç Sahibi Aileye Kömür Dağıtımı Başladı - Son Dakika
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