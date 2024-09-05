Darende'de Kanser Farkındalığı için Bilgilendirme Standı Açıldı - Son Dakika
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Darende'de Kanser Farkındalığı için Bilgilendirme Standı Açıldı

Darende\'de Kanser Farkındalığı için Bilgilendirme Standı Açıldı

Darende Toplum Sağlık Merkezinin organize ettiği stantta, 'Farkında Ol, Taramanı Yaptır, Kanseri Engelle' sloganıyla vatandaşlara kanser hakkında bilgi verildi ve broşür dağıtıldı. Erken teşhisin önemine dikkat çeken uzmanlar, KETEM'in kanser tarama programlarının ücretsiz olduğunu belirtti.

05.09.2024 13:50
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Darende'de Halk Sağlığı Haftası kapsamında kansere karşı farkındalık oluşturmak ve erken teşhis için bilgilendirme standı açıldı.

Darende Toplum Sağlık Merkezince Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi (KETEM) faaliyetleri kapsamında "Farkında Ol, Taramanı Yaptır, Kanseri Engelle" sloganıyla Şeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba) Külliyesi Hasbahçe'de açılan stantta, vatandaşlara kanser hakkında bilgi verilerek, broşür dağıtıldı.

Stantta görevli ebe İlknur Doğru, kanserde erken teşhisin hayat kurtardığını söyledi.

Kanserin vücudun bir organı veya dokusunda belirlenen bazı anormal hücrelerin kontrolsüz ve düzensiz bir şekilde çoğalması sonucu ortaya çıkan bir hastalık olduğunu anlatan Doğru, "Kadınlarda en sık görülen kanser türleri meme, kolon, akciğer, rahim ağzı ve mide kanseridir. Erkeklerde ise akciğer ve prostat ile tütüne bağlı kanser türleri sık görülmektedir." dedi.

Doğru, farkındalık oluşturmak tarama ve eğitim faaliyetleri yürüttüklerine dikkati çekerek, burada meme, rahim ağzı ve kolon kanserleriyle ilgili tarama programlarının yürütüldüğünü kaydetti.

Kanserin erken teşhisle tedavisinin mümkün olduğunu aktaran ebe Yasemin Efe de kanser konusunda toplumda farkındalık oluşması ve toplum bilincinin geliştirilmesinin, kanserle mücadele de en etkili yöntemlerin başında geldiğini anlatarak, "KETEM tarafından yürütülen ulusal kanser tarama programları sayesinde pek çok kanserin erken dönemde teşhis edildiğini ve yapılan tedavilerin ardından hastalıktan tamamen kurtulan insanların olduğunu biliyoruz. Kanser yönünde taramalar ücretsiz olarak yapılmaktadır." diye konuştu.

Kaynak: AA

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