Darende'de Keven Balı Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Darende'de Keven Balı Hasadı Başladı

Darende\'de Keven Balı Hasadı Başladı
06.07.2026 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Darende ilçesinde 8 bin 850 kovanla 65 ton keven balı rekoltesi bekleniyor.

Malatya'nın Darende ilçesinde 8 bin 850 kovandan yaklaşık 65 ton rekolte beklenen "keven balı"nda hasat başladı.

Yüksek kesimlerde 8 bin 850 kovanda yaklaşık 120 üretici tarafından üretilen bal da, bu yıl yağışların etkili olmasıyla rekoltenin yüksek olması bekleniyor.

Kendine özgü aroması, kekik ve keven bitki örtüsünün fazla bulunmasından dolayı üretimde etkili olan üreticiler, bu yıl yaklaşık 65 ton rekolte bekliyor.

Geçen yıl kuraklık ve zirai don nedeniyle üretim kaybı yaşayan üreticiler, yağışların etkisiyle bu yıl hasadın bereketli geçmesini hedefliyor.

Arıcılık yapan Muzaffer Keleş, AA muhabirine, bölgedeki bitki çeşitliliğinin bal üretimini artırdığını söyledi.

Yaklaşık 200 kovanla üretim yaptığı aktaran Keleş, şunları kaydetti:

"Bu yıl yağan kar ve yağmurlar doğaya adeta can verdi. Bölgemizin tamamında rekolte beklentimiz yüksek. Yağışlarla birlikte bitki örtüsü zenginleşti, çiçeklenme süresi uzadı. Bu da arılarımız için daha fazla nektar kaynağı anlamına geliyor. Darende'de özellikle çok sayıda kekik ve keven türü bulunuyor. Bu bitkiler balımıza kendine özgü aroma ve kalite kazandırıyor. Bu yıl yalnızca verimin değil, bal kalitesinin de oldukça yüksek olacağını düşünüyoruz. Geçmiş yıllarda kuraklıktan dolayı istediğimiz üretimi gerçekleştiremedik ancak bu sezonun hem bereketli hem de kaliteli geçmesini bekliyoruz."

Yarım asırdır bal ürettiğini aktaran Keleş, üreticilere bereketli sezon diledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Darende, Malatya, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Darende'de Keven Balı Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor Çin'de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor
Altında 5 haftanın ardından ilk yükseliş Altında 5 haftanın ardından ilk yükseliş
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına skandal saldırı: Buralar bizim, defolun Plajda oturan başörtülü anne ile kızına skandal saldırı: Buralar bizim, defolun
Güney Kıbrıs’ta saldırıya uğrayan 47 yaşındaki Türk vatandaşı entübe edildi Güney Kıbrıs'ta saldırıya uğrayan 47 yaşındaki Türk vatandaşı entübe edildi
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer: Yiğit Çolak Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer: Yiğit Çolak
Zamlı maaşlarda ödeme takvimi belli oldu Zamlı maaşlarda ödeme takvimi belli oldu

14:13
Tarihi zirve için geri sayım başladı NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara’da
Tarihi zirve için geri sayım başladı! NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da
14:05
Bakan Fidan: NATO’nun yeni dönemi Ankara’da başlayacak
Bakan Fidan: NATO'nun yeni dönemi Ankara'da başlayacak
13:35
NATO Zirvesi öncesi Fransa’dan kritik Türkiye adımı SAMPT satışında yeşil ışık
NATO Zirvesi öncesi Fransa'dan kritik Türkiye adımı! SAMP/T satışında yeşil ışık
13:15
ABD kararı bardağı taşırdı UEFA’dan FIFA’ya çok sert uyarı
ABD kararı bardağı taşırdı! UEFA'dan FIFA'ya çok sert uyarı
13:11
ABD Başkanı Trump’ın kalacağı otelin karşısına Filistin bayrağı asıldı
ABD Başkanı Trump'ın kalacağı otelin karşısına Filistin bayrağı asıldı
13:02
İran’a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü
İran'a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 15:13:45. #7.13#
SON DAKİKA: Darende'de Keven Balı Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.