Darfur'da Katliam: 20 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Darfur'da Katliam: 20 Ölü

Kuzey Darfur'daki saldırıda 20 ölü, 428 aile yerinden edildi; uluslararası topluma acil önlem çağrısı.

04.12.2024 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PORT Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de düzenlenen saldırıda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Darfur Bölgesi Başkanı Mini Arko Minawi, yaptığı açıklamada, Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'in güneyinde Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) "masum vatandaşlara karşı korkunç bir katliam gerçekleştirdiğini" belirtti.

Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre ölü sayısının 20 olduğunu ifade eden Minawi, uluslararası topluma "bu suçlara karşı kararlı bir duruş sergileme ve sivilleri korumak için çalışma" çağrısında bulundu.

Sivil toplum kuruluşu olan Sudanlı Doktorlar Ağından yapılan açıklamada ise "trajik" olarak nitelendirdiği bu saldırıların HDK tarafından yapıldığı aktarıldı.

Faşir'deki Zemzem mülteci kampına yapılan saldırıların ardından 428 aile yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) yapılan açıklamada ise Faşir'deki Zemzem Mülteci Kampına yapılan bombalı saldırının ardından yaklaşık 428 ailenin yerinden edildiği kaydedildi.

BM Dünya Gıda Programının (WFP) açıklamasında da "Dünyada kıtlığın doğrulandığı tek yer olan Zemzem mülteci kampının yoğun bombardımana maruz kalması, WFP tarafından sağlanan gıda yardımının dağıtımının kesintiye uğramasına yol açtı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, saldırının sivilleri ve yardım çalışanlarını tehlikeye attığına ve WFP yardım konvoylarının kampa erişimini zorlaştırdığına dikkat çekildi.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Darfur'da Katliam: 20 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:47 Muhaliflerden Halep kararı: Şehrin idaresini devretmeye hazırız Muhaliflerden Halep kararı: Şehrin idaresini devretmeye hazırız
23:13 “Yenidoğan Çetesi“ duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi "Yenidoğan Çetesi" duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi
22:38 Fransa’da hükümet düştü Barnier, tarihinin en kısa süreli başbakanı oldu Fransa'da hükümet düştü! Barnier, tarihinin en kısa süreli başbakanı oldu
22:09 Suriye’de tehlikeli gelişme Humus’taki hücreler ’Muhalifler gelirse çatışacağız’ diyerek yemin ettiler Suriye'de tehlikeli gelişme! Humus'taki hücreler 'Muhalifler gelirse çatışacağız' diyerek yemin ettiler
20:23 DNA sonuçları çıktı Narin’in avucunda bulunan kıl örnekleri anne ve ağabeyle uyumlu çıktı DNA sonuçları çıktı! Narin'in avucunda bulunan kıl örnekleri anne ve ağabeyle uyumlu çıktı
09:56 Tuzla’da çocuğu yere vuran caninin cezası belli oldu Tuzla'da çocuğu yere vuran caninin cezası belli oldu
09:39 Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda bir ilk yaşanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bir ilk yaşanacak
09:31 Samsunspor’a büyük şok: Kendi sahalarında 3. Lig takımına elendiler Samsunspor'a büyük şok: Kendi sahalarında 3. Lig takımına elendiler
09:30 MasterChef Beyza bayıldı, yürekler ağza geldi MasterChef Beyza bayıldı, yürekler ağza geldi
09:25 Kadir İnanır’ın sağlık durumunda kritik bir hafta Kadir İnanır'ın sağlık durumunda kritik bir hafta
09:25 Otomobil satışında yeni kural yürürlüğe girdi Otomobil satışında yeni kural yürürlüğe girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 01:06:00. #1.11#
SON DAKİKA: Darfur'da Katliam: 20 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.