Darfur'da Katliam: 20 Ölü

Güncel

PORT Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de düzenlenen saldırıda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Darfur Bölgesi Başkanı Mini Arko Minawi, yaptığı açıklamada, Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'in güneyinde Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) "masum vatandaşlara karşı korkunç bir katliam gerçekleştirdiğini" belirtti.

Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre ölü sayısının 20 olduğunu ifade eden Minawi, uluslararası topluma "bu suçlara karşı kararlı bir duruş sergileme ve sivilleri korumak için çalışma" çağrısında bulundu.

Sivil toplum kuruluşu olan Sudanlı Doktorlar Ağından yapılan açıklamada ise "trajik" olarak nitelendirdiği bu saldırıların HDK tarafından yapıldığı aktarıldı.

Faşir'deki Zemzem mülteci kampına yapılan saldırıların ardından 428 aile yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) yapılan açıklamada ise Faşir'deki Zemzem Mülteci Kampına yapılan bombalı saldırının ardından yaklaşık 428 ailenin yerinden edildiği kaydedildi.

BM Dünya Gıda Programının (WFP) açıklamasında da "Dünyada kıtlığın doğrulandığı tek yer olan Zemzem mülteci kampının yoğun bombardımana maruz kalması, WFP tarafından sağlanan gıda yardımının dağıtımının kesintiye uğramasına yol açtı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, saldırının sivilleri ve yardım çalışanlarını tehlikeye attığına ve WFP yardım konvoylarının kampa erişimini zorlaştırdığına dikkat çekildi.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.