Dargeçit Kaymakamı İpek, ziyaretlerde bulundu

Dargeçit Kaymakamı Muhammed Enes İpek, ilçede ziyaretlerde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam İpek, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yaşayan şehit ailelerini, gazileri, yaşlıları, ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile yetim ve öksüz çocukları evlerinde ziyaret etti.

Konuk olduğu kişilerle sohbet eden İpek, ziyaretlerde iletilen taleplerin çözümü için ilgili kurum amirlerine talimat verdi.