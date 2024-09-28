Darıca\'da Çatı Yangını

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KOCAELİ'nin Darıca ilçesindeki bir binanın teras katında yapılan yangından çıkan kıvılcımlar çatıya sıçradı. Yanan çatı, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, 18.00 sıralarında Darıca ilçesi Pirireis Mahallesi Ulubey Sokak üzerinde bulunan bir sitedeki 4 katlı binada meydana geldi. Binanın teras katında yapılan mangaldan çıkan kıvılcımların çatıya sıçraması sonucu çatıda başlayan yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.