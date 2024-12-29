Darıca'da Doğal Gaz Patlaması: Vali Aktaş Yaralıları Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Darıca'da Doğal Gaz Patlaması: Vali Aktaş Yaralıları Ziyaret Etti

Darıca\'da Doğal Gaz Patlaması: Vali Aktaş Yaralıları Ziyaret Etti

Kocaeli Valisi Aktaş, Darıca'daki doğal gaz patlamasında yaralananları hastanede ziyaret etti.

29.12.2024 01:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Darıca ilçesinde bir evde doğal gaz kaynaklı patlamada yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aktaş olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra yaralıların kaldırıldığı Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi ve Fatih Devlet Hastanesine gitti.

Tedavi edilen yaralı vatandaşları ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini ileten Aktaş, sağlık durumları hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı.

İnceleme ve ziyaretlerinde Vali Aktaş'a Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan eşlik etti.

Darıca'da gaz arzı kesildi

Bu arada, PALMET'ten yapılan yazılı açıklamada, 28 Aralık'ta yaşanan hat hasarı nedeniyle Darıca'da doğal gaz hatlarının kontrolü için gaz arzının kesildiği belirtilerek, kontrollerin tamamlanmasının ardından 29 Aralık itibarıyla kademeli olarak doğal gaz kullanımına başlanacağı bildirildi.

Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'ta 4 katlı apartmanın giriş katında dün doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana gelmişti..

Patlamada 13 kişi yaralanırken, dairelerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarılmıştı. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İlhami Aktaş, Güvenlik, Hastane, Güncel, Darıca, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Darıca'da Doğal Gaz Patlaması: Vali Aktaş Yaralıları Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:40 Havalimanına sert iniş yapan yolcu uçağı alev aldı Havalimanına sert iniş yapan yolcu uçağı alev aldı
10:21 İşte 2024’ün en çok konuşulan magazin olayları İşte 2024'ün en çok konuşulan magazin olayları
10:12 Çin’in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor Çin'in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor
09:46 Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 122 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 122 kişi hayatını kaybetti
10:59 Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı
10:42 Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:16 Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 11:22:18. #1.13#
SON DAKİKA: Darıca'da Doğal Gaz Patlaması: Vali Aktaş Yaralıları Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.