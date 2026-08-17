Darıca'da Hükümlü Yakalandı
Kocaeli'de dolandırıcılıktan 16 yıl 8 ay hapis cezası olan N.O. yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Kocaeli'de hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.O'yu (45) Darıca'da yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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