Darıca'da Ruhsatsız Av Tüfekleri Ele Geçirildi - Son Dakika
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Darıca'da Ruhsatsız Av Tüfekleri Ele Geçirildi

Darıca\'da Ruhsatsız Av Tüfekleri Ele Geçirildi

Darıca'da ruhsatsız 20 av tüfeği ve 59 şarjör bulundu, 1 şüpheli yakalandı.

13.11.2024 17:48
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Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir evde ruhsatsız 20 otomatik av tüfeği ve 59 şarjör ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Bu çerçevede Darıca'da bir ikamette yapılan aramada ruhsatsız 20 otomatik av tüfeği ile 59 şarjör bulundu.

Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Darıca'da Ruhsatsız Av Tüfekleri Ele Geçirildi - Son Dakika

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