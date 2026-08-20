Darıca'da Sahilde 3 Ceset Bulundu - Son Dakika
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Darıca'da Sahilde 3 Ceset Bulundu

Darıca\'da Sahilde 3 Ceset Bulundu
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde hareketsiz üç ceset bulundu; iki kadın hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde 3 ceset bulundu.

Cevher Dudayev Parkı mevkisindeki sahilde hareketsiz halde duran bedenleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde 2'si kadın olmak üzere 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cesetler, otopsi ve kimlik tespiti yapılmak üzere Gebze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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