Yangın, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Çakıl Sokak üzerindeki 2 katlı boş binada çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı binanın bitişiğinde bulunan üç katlı binada oturan anne F.A. ile 2,5 yaşındaki kızı A.A., evlerinin içerisine dolan duman nedeniyle zor anlar yaşadı. Balkona çıkan anne ve kızını, merdiven kullanan itfaiye ekibi kurtardı. Anne ve çocuğu olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Alevler söndürülürken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Darıca'da Yangın: Anne ve Kızı Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?