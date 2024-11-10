Kocaeli'nin Darıca ilçesinde trafikte yol verme tartışması nedeniyle çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 20 şüpheli 5'i adli kontrolle olmak üzere serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, dün Nenehatun Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde yol verme tartışması sonrası taraflar arasında silahlı kavga çıktı.
Kavgada silahla yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerce kavgaya karıştığı tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 15'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen B.S, D.U, S.U, T.D. ve V.H. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe haklarında yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla salıverildi.
Son Dakika › Güncel › Darıca'da Yol Verme Tartışması: 20 Gözaltı - Son Dakika
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