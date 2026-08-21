Darıca'daki Yangında Patlama Anı Kaydedildi
Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki yangında mutfakta patlama yaşandı, olay cep telefonuyla görüntülendi.
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde 4 katlı binadaki dairede çıkan yangın söndürülürken, müdahale sırasında mutfakta yaşanan patlama cep telefonu ile görüntülendi.
Darıca'ya bağlı Sırasöğütler Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 2'nci katındaki dairenin mutfağında, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale edildiği sırada, dumanın yükseldiği mutfakta patlama meydana geldi. Büyük gürültüyle yaşanan patlama cep telefonuyla görüntülenirken, alevler ekipler tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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