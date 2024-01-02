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Darien Boşluğu'ndan 2023'te 120 Bini Çocuk Olmak Üzere 520 Bin 85 Göçmen Geçti - Son Dakika
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Darien Boşluğu'ndan 2023'te 120 Bini Çocuk Olmak Üzere 520 Bin 85 Göçmen Geçti

Panama ve Kolombiya sınırında bulunan Darien Boşluğu'ndan 2023 yılında toplam 520 bin 85 düzensiz göçmen geçtiği açıklandı. Göçmenler, Orta Amerika ülkelerinden Meksika'ya ve ardından ABD'ye geçmeyi hedefliyor. Darien Boşluğu, orman, bataklık ve dağlarla kaplı olup göçmenler için tehlikeli bir geçiş noktasıdır.

Darien Boşluğu\'ndan 2023\'te 120 Bini Çocuk Olmak Üzere 520 Bin 85 Göçmen Geçti
02.01.2024 - 15:11,
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Orta Amerika ülkesi Panama ve Güney Amerika ülkesi Kolombiya sınırında düzensiz göçmenlerin rotası olan Darien Boşluğu'ndan 2023'te 120 bini çocuk toplam 520 bin 85 düzensiz göçmenin geçtiği bildirildi.

Panama Kamu Güvenliği Bakanlığı, X sosyal medya hesabından, 2023'te Darien Boşluğu'ndan geçen düzensiz göçmenlerin sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 2023 boyunca 520 bin 85 düzensiz göçmenin 266 kilometrelik Darien Boşluğu'ndan geçerek Panama'ya ulaştığı belirtildi.

Göçmenlerin Orta Amerika ülkelerinden önce Meksika'ya oradan da ABD'ye geçmeyi hedeflediği kaydedilen açıklamada, Darien Boşluğu'ndan geçen düzensiz göçmenlerden 120 bininin çocuk olduğu ifade edildi.

Darien Boşluğu

Orman, bataklık ve dağlarla kaplı bir doğal hayatı koruma bölgesi olan Darien Boşluğu, göçmenlerin geçişi için oldukça tehlikeli bir güzergah.

Kuzey Amerika ile Güney Amerika'yı birbirine bağlayan Pan-Amerika kara yolunun kesiştiği tek nokta olan açıklıktan ancak yaya olarak orman patikaları aracılığıyla geçilebiliyor.

Göçmenler, bataklığa saplanma ve vahşi hayvan saldırısı tehlikesi altında yolculuk ediyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Darien Boşluğu'ndan 2023'te 120 Bini Çocuk Olmak Üzere 520 Bin 85 Göçmen Geçti - Son Dakika
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