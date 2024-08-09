"Altın üretimi durdu" iddialarına Darphane'den yanıt - Son Dakika
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"Altın üretimi durdu" iddialarına Darphane'den yanıt

"Altın üretimi durdu" iddialarına Darphane\'den yanıt

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, çeyrek ve gram altınların üretiminin durdurulduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Cumhuriyet altınlarında ve gram altınlarda herhangi bir üretimin durdurulmadığı belirtildi.

09.08.2024 12:33
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, çeyrek ve gram altınların üretiminin durdurulduğu iddialarına yanıt verdi.

Darphane'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bazı haber sitelerinde, 'çeyrek ve gram altınların üretiminin durdurulması' ifadelerini de içeren asılsız haberler paylaşılmıştır. Cumhuriyet altınlarında ve gram altınlarda herhangi bir üretimin durdurulması söz konusu değildir.

"GRAM ALTIN BAKANLIK TARAFINDAN İZİN VERİLEN RAFİNELERCE ÜRETİLMEYE DEVAM EDECEK"

Darphane tarafından üretimi yapılmakta olan 22 ayar Cumhuriyet altınlarının (çeyrek, yarım, tam vb.) üretiminde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Piyasada gram altın olarak bilinen basılı altınlar ise 24 ayar olarak asgari 1 gram, azami 100 gram olarak Bakanlık tarafından kuruluş/üretim izni verilen rafinerilerce üretilmeye devam edilecektir. Bu çerçevede kaynağından teyit edilmemiş, manipülatif içerikli hiçbir habere itibar edilmemelidir."

Kaynak: ANKA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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