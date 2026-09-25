Daru'l Erkam Vakfının Nijerya'da açtığı Hz. Hamza Cami 40'ıncı cami oldu

Nijerya'da faaliyet gösteren Türk yardım kuruluşu Daru'l Erkam Vakfının ülkede inşa ettirdiği 40'ıncı cami, ülkenin Niger eyaletinde cuma namazıyla ibadete açıldı.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında Niger eyaletine bağlı Chepkezhi köyünde inşa edilen Hz. Hamza Cami'nin açılışına, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Abuja Din Hizmetleri Müşaviri Ekrem Solmaz, vakıf yetkilileri, yerel kanaat önderleri ve bölge halkı katıldı.

Hz. Hamza Cami, Daru'l Erkam Vakfının Nijerya'da tamamlayarak ibadete açtığı 40'ıncı cami oldu.

"30 yıl önce başlayan cami hasreti sona erdi"

Köy emiri Mohammad Bello, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin bulunduğu bölgede ibadethane ihtiyacının uzun yıllardır devam ettiğini belirtti.

Bello, caminin yapımına yaklaşık 30 yıl önce başlandığını ancak inşaatın birkaç kez çöktüğünü ve projeyi başlatan kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi.

Uzun yıllar boyunca tamamlanamayan caminin ardından bölge halkının ibadet yeri ihtiyacının devam ettiğini ifade eden Bello, yeni caminin inşa edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bölgeye yer tespiti için gelen vakıf yetkilileri, daha önce başlatılan cami inşaatının bozuk temelini tespit etti. Yeni cami, mevcut temelin hemen yakınına inşa edilerek bölge halkının uzun yıllardır devam eden cami ihtiyacının karşılanmasına vesile oldu.

Camiyle su ihtiyacı da karşılanıyor

Cami kompleksi, ibadethanenin yanı sıra güneş enerjisi panelli su kuyusu, abdesthane ve tuvaletlerden oluşuyor.

Projeyle bölge halkının hem ibadet hem de temiz su ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlandı.

Açılış programında 13 kişi Müslüman oldu.

Program kapsamında ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bölge halkına Kur'an-ı Kerim hediye edildi.