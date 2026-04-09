Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. 2025 Yılı Kar Dağıtım Önerisi: Nakit ve Pay Olarak Kar Payı Ödenmeyecek
Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. 2025 Yılı Kar Dağıtım Önerisi: Nakit ve Pay Olarak Kar Payı Ödenmeyecek

09.04.2026 15:40
Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. 2025 yılı kar dağıtım önerisini açıkladı. Şirket, geçmiş yıl zararları nedeniyle nakit kar payı dağıtımı yapmayacak.

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu, 14 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda sunulmak üzere 2025 yılı kar dağıtım önerisini kararlaştırdı. Şirketin 2025 yılına ait Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenen mali tabloda 54.740.336 TL net dönem karı, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmiş mali tabloda ise 17.344.009 TL dönem net karı gerçekleşti. Yasal kayıtlarda ödenmiş sermayenin %20'si kadar 1. Tertip Yedek Akçe ayrıldığı için ilave yedek akçe ayrılmasına gerek görülmedi.

Şirketin 418.897.195 TL geçmiş yıl zararı bulunduğundan, dönem karının bu zararlardan mahsup edilmesine karar verildi. Bu nedenle, nakit kar payı ödemesi yapılmayacak ve pay biçiminde kar payı dağıtılmayacak. Kar dağıtım tablosuna göre, A Grubu ve B Grubu payları için nakit kar payı ödemesi brüt ve net olarak 0 TL, pay olarak kar payı dağıtım tutarı ve oranı da 0 olarak belirlendi. Karar, 9 Nisan 2026 tarihinde alındı ve genel kurulda onaylanacak.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. 2025 Yılı Kar Dağıtım Önerisi: Nakit ve Pay Olarak Kar Payı Ödenmeyecek - Son Dakika

SON DAKİKA: Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. 2025 Yılı Kar Dağıtım Önerisi: Nakit ve Pay Olarak Kar Payı Ödenmeyecek - Son Dakika
