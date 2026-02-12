Muğla'nın Datça ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen Badem Çiçeği Festivali başladı.
Datça Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen festivale vatandaşlar ve turistler ilgi gösterdi.
Festivalde kurulan stantlarda el sanatları ve yöresel ürünler sergilendi, konser ve halk oyunları gösterileri yapıldı.
Datça Belediyesi festivalle bölgenin kültürel değerlerini tanıtmayı ve turizmi canlandırmayı amaçlıyor.
Festival 15 Şubat'a kadar devam edecek.
Son Dakika › Güncel › Datça'da Badem Çiçeği Festivali Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?