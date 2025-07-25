Muğla'nın Datça ilçesinde, denizde fenalaşan kişi hastaneye kaldırıldı.
Kumluk Plajı'nda serinlemek için denize giren Talat Gürbüz (62), yüzerken fenalaştı. Çevredekilerin fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Gürbüz'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Datça'da Denizde Fenalaşan Adam Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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