Datça'da Fideler Üreticilere Dağıtıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde "Ata Sebze Fideleri Toprakla Buluşuyor" projesi kapsamında, 46 üreticiye 79 bin sebze fidesi dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında "Ata Sebze Fideleri Toprakla Buluşuyor" projesi hayata geçirildi.

Datça Tarım Müdürlüğü'ne talepte bulunan 46 üreticiye yüzde 50 hibe desteğiyle 79 bin sebze fidesi verildi.

Datça'nın tarımsal ekonomisine katkı sağlamak amacıyla domates, biber ve patlıcan fidelerinin yanı sıra bamya, marul ve kavun tohumları da üreticilere ulaştırıldı.

Projeyle yerel tohumla güçlü tarım, sağlıklı gelecek hedefleniyor.