Muğla'nın Datça ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen Türk İşaret Dili (TİD) kursu tamamlandı.
Datça Kaymakamı Murat Atıcı'nın himayelerinde gerçekleştirilen kursa, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel katıldı.
Kursta, usta öğretici İsmail Öçal tarafından katılımcılara Türk İşaret Dili eğitimi verildi.
Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.
Yetkililer, işaret dilinin yaygınlaştırılması ve kamu hizmetlerinde erişilebilirliğin artırılması açısından eğitimin önemine dikkati çekti.
Son Dakika › Güncel › Datça'da işaret dili kursu tamamlandı - Son Dakika
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