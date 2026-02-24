Datça’da Okul Servislerine Denetim

Muğla'nın Datça ilçesinde okul servislerine yönelik denetim yapıldı.
Denetime İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Tülay Demirci Boğatemur, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, jandarma ve polis ekipleri katıldı.
Boğatemur, okul servislerine yönelik denetimlerin süreceğini belirterek, katılan kurumlara teşekkür etti.
