Dava Tanığına Bıçaklı Saldırı

TUTUKLANDI

Kocaeli'de, eski eşinin davalık olduğu Emrah Çeliksoy'u (35), tanık olarak dinlendiği duruşmada kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçlayıp, çıkışta kalbinden bıçaklayarak öldüren Sümeyye M. (25), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Sümeyye M., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Selda Hatun TAN/KOCAELİ,