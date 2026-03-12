TUTUKLANDI
Kocaeli'de, eski eşinin davalık olduğu Emrah Çeliksoy'u (35), tanık olarak dinlendiği duruşmada kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçlayıp, çıkışta kalbinden bıçaklayarak öldüren Sümeyye M. (25), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Sümeyye M., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber: Selda Hatun TAN/KOCAELİ,
Son Dakika › Güncel › Dava Tanığına Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
