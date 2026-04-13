David Reed, İstanbul Başkonsolosu Oldu

13.04.2026 14:39
David Reed, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu ve Ticaret Müsteşarı olarak göreve başladı.

(ANKARA) - Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu, David Reed'in İstanbul Başkonsolosu ve Doğu Avrupa ile Orta Asya Ticaret Müsteşarı olarak göreve başladığını duyurdu.

Başkonsolosluktan yapılan açıklamaya göre, David Reed MBE (Britanya İmparatorluk Nişanı Üyesi), söz konusu görevlere atanarak 13 Nisan itibarıyla görevine başladı. Bu göreve gelmeden önce Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'nda (FCDO) Yaptırımlar Direktörü olarak görev yapan Reed, önemli jeopolitik gelişmelerin yaşandığı bir dönemde Birleşik Krallık'ın yaptırımlar politikasına liderlik etti.

Yirmi yılı aşkın kamu hizmeti deneyimine sahip olan Reed, 2003 yılında katıldığı FCDO bünyesinde Lefkoşa, Paris ve Varşova'da çeşitli üst düzey görevlerde bulundu. Varşova'da Misyon Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Reed, 2018-2022 yılları arasında Kanada'da Müsteşar olarak görev alarak Birleşik Krallık-Kanada ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesine katkı sağladı. Reed, ekonomik güvenlik ve temiz büyüme gibi alanlarda da çalışmalar yürüttü.

Diplomatik kariyeri öncesinde Londra'nın tarihi merkezi ve finans bölgesi olarak bilinen City of London'da ticaret hukuku alanında avukat olarak çalışan Reed, yeni göreviyle Kenan Poleo'nun yerini aldı.

Reed göreve başlamasının ardından yaptığı açıklamada "Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu ve Doğu Avrupa ve Orta Asya Ticaret Müsteşarı görevlerini üstlenmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Türkiye'deki ve bölge genelindeki ekiplerimizle ve hükümet birimlerindeki meslektaşlarımızla birlikte çalışarak ortaklıkları güçlendirmeyi, yatırımı teşvik etmeyi ve Birleşik Krallık şirketlerinin bu pazarlarda başarılı olmasına destek olmayı hedefliyorum" dedi. Reed, bu görevin "istihdam yaratmak ve geçim kaynaklarını iyileştirmekle ilgili" olduğunu belirterek, "bu fırsata sahip olmaktan gurur duyduğunu" ifade etti.

Eylül 2021'den bu yana görevde bulunan Kenan Poleo ise yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu ve Doğu Avrupa ve Orta Asya Ticaret Müsteşarı olarak görev yapmış olmak benim için büyük bir ayrıcalıktı. Bölge genelinde benzersiz bir ekiple birlikte çalışarak ticari bağları güçlendirmekten ve Birleşik Krallık şirketlerini uluslararası alanda desteklemekten gurur duydum" ifadelerini kullandı. Poleo, Reed'in liderliği ve deneyiminin "son derece değerli olacağını" belirterek görevi devretmekten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Kaynak: ANKA

Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor
Korku filmi gibi Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü Korku filmi gibi! Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü
Ege’de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı Ege'de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı
Ankara Adliye’sinde akılalmaz olay Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı Ankara Adliye'sinde akılalmaz olay! Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı
Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi
İran-ABD Müzakereleri Sonuçsuz Sona Erdi İran-ABD Müzakereleri Sonuçsuz Sona Erdi

15:49
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı İşte sonuç
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı! İşte sonuç
15:24
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması
14:34
Arda Turan’ın maçında hava saldırısı alarmı Karşılaşma gecikmeli başladı
Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! Karşılaşma gecikmeli başladı
14:33
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
14:32
Hüsamettin Cindoruk’un cenazesinde soğuk rüzgarlar Bakışlara dikkat
Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Bakışlara dikkat
14:08
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
