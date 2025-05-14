Davranışsal Bağımlılıklar Artıyor

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Mehmet Dinç, davranışsal bağımlılıkların yaygınlaştığını belirterek, "Özellikle internetin hayatımıza çok fazla girmesiyle beraber internetle ilişkili olan davranışsal bağımlılık çok hızlı artmış bir şekilde karşımıza çıkıyor. Buna bağlı toplumsal problemleri, bireysel problemleri çok fazla yaşıyoruz." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından İstanbul'da bir otelde düzenlenen "6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi" ikinci gününde devam ediyor.

Kongreye katılan 13 farklı ülkeden 30 uzman tarafından dijital oyun, sosyal medya, kumar ve pornografi gibi davranışsal bağımlılıkların tartışıldığı oturumlarda, bağımlılıkların önlenmesi, tedavisi ve rehabilitasyonuna yönelik güncel araştırmalar ve uygulamalar bilimsel temelde ele alınıyor.

Kongreye ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Dinç, davranışsal bağımlılıkların dünya genelinde hızla arttığını dile getirdi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak hem kimyasal hem davranışsal bağımlılık üzerine çalıştıklarını belirten Dinç, "Kimyasal bağımlılıkları insanımız biliyor ama davranışsal bağımlılıklar hem ülkemizde hem de dünyada çok fazla araştırılmadı. Davranışsal bağımlılıklarla alakalı ciddi bir artış var. Özellikle internetin hayatımıza çok fazla girmesiyle beraber internetle ilişkili olan davranışsal bağımlılık çok hızlı artmış bir şekilde karşımıza çıkıyor. Buna bağlı toplumsal problemleri, bireysel problemleri çok fazla yaşıyoruz." diye konuştu.

Dinç, kongrede davranışsal bağımlılıklarla ilgili problemleri ele aldıklarını, bu sorunların nasıl yaşandığını ve sağlıklı bir şekilde çerçevesinin nasıl çizilebileceğini, bilimsel zemine oturtmak için neler yapılması gerektiğini, dünyadaki çalışmaları, iyi uygulama örneklerini konuşmak ve tartışmak amacıyla bu alandaki en önemli uzmanlarla bir araya geldiklerini ifade etti.

Alkol ve sigaradaki reklam yasağı kumar için de uygulanmalı

Davranışsal bağımlılıkların başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumu tehdit eden yönlerine dikkati çeken Dinç, kumar bağımlılığına ilişkin şunları kaydetti:

"Bu kongre çerçevesinde biz de en yaygın olan davranışsal bağımlılıklardan olan kumar bağımlılığını konuştuk. Kumar bağımlılığı, ülkemizde de ciddi anlamda problem olmaya başladı. Halihazırda kumar reklamlarının serbest olması, bu bağımlılıkların yayılmasına, artmasına ve normalleşmesine ciddi bir zemin hazırlıyor. Dolayısıyla alkol ve sigarada olduğu gibi reklam yasağının kumar bağımlılığı için de uygulanmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz."

Dinç, kongrede ayrıca pornografi bağımlılığına da değinildiğini belirterek, "Bu kongrede kumarın yanında pornografi bağımlılığını konuşuyoruz. Ciddi bir tehdit ve tehlike olarak karşımıza çıkmaya başladı. Son 10 yılda bu konuda dünyadaki araştırmalarda önemli bir şekilde artmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Kongrede dijital oyunlar ve sosyal medya gibi internetle ilişkili bağımlılıkların da kapsamlı şekilde tartışıldığını dile getiren Dinç, bu konuda ailelerin bilinçlendirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Dinç, kongreden elde edilen bulgular doğrultusunda üç temel hedef belirlediklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Birincisi buradan çıkan sonuçlar çerçevesinde uluslararası işbirliği yaparak davranışsal bağımlılıklarla mücadele konusunda sadece ülke çapında değil küresel bir hareket başlatmak istiyoruz. İkinci olarak Türkiye Yeşilay Cemiyetimizin yaptığı hem önleme hem rehabilitasyon çalışmalarına yön verecek araştırmaları burada dinlemiş, çalışmaları konuşmuş olduk. Üçüncü olarak da kongreyi Aile Bakanlığımızla beraber düzenledik. Dolayısıyla kanun yapıcılara, politika belirleyicilere de rehber olacak öneriler hazırlayıp bu kongrenin ardından devlet büyüklerimizle paylaşmış olacağız."

Kongreye fiziki olarak katılamayanlar için oturum kayıtlarının Yeşilayın YouTube kanalında yayınlandığını belirten Dinç, şu anda 1500 kayıtlı izleyicinin bulunduğunu ve yoğun ilgi gördüklerini de sözlerine ekledi.

Literatürde olmayan bağımlılıklar da konuşuldu

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Akademi Direktörü Hakan Çetin de bağımlılık denince akla ilk olarak kimyasal bağımlılıkların geldiğini belirterek, "Aklımıza kimyasal bağımlılıklar olan sigara, alkol, uyuşturucu madde gibi bağımlılıklar gelebiliyor. Fakat bizim kumar, oyun, sosyal medya gibi birtakım davranışsal konularla ilgili de bağımlılık geliştirebildiğimiz son zamanlarda ortaya çıkan bir bilimsel gerçeklik var." ifadelerini kullandı.

Kongrenin önemli çıktılar sağladığını dile getiren Çetin, şunları kaydetti:

"Dünyadaki çok önemli isimleri Türkiye'de ağırlıyor olmak en önemli çıktısı. Bu konuyu çalışan en önemli uzmanları bir araya getirmiş oluyoruz. Poster ve sözel bildirilerle bağımlılık alanına ilgi duyanlara alan yarattık. Bağımlılıkla ilgili politikaları tartıştık. Kumar, oyun, sosyal medya, pornografi gibi konularda yasal açıklar ve politika geliştirme konusu ele alındı. Bu da kongrenin çok önemli bir çıktısı oldu."

Hem kumar hem oyun hem de diğer davranışsal bağımlılıklara yönelik politikaların oluşması için bu etkinliğin bir zemin oluşturduğunu vurgulayan Çetin, şöyle konuştu:

"Öte yandan bazı davranışsal bağımlılıkların henüz literatürde tanımları yok. Örneğin alışveriş bağımlılığı diye bir kavramdan bahsediyoruz ama henüz literatürde tanımlanmış bir konu değil. ya da egzersiz bağımlılığından bahsediyoruz. Henüz literatürde tanımlanmadı. Bu bilimsel kongrede bunlar da tartışıldı ki bir adım sonrasında bunların, yapılan çalışmalarla birlikte bir hastalık, bağımlılık olarak tanımlanması, tedavisini ve bununla ilgili önlemleri güçlendirmiş oluyor."