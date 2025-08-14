Davraz: Kış ve Yaz Turizminin Gözdesi

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden biri Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi, kış aylarında kayak ve snowboard gibi sporlarla, yazın ise lavanta, gül ve zambak bahçeleriyle turizme hizmet ediyor.

Isparta'nın 2 bin 635 metre rakımlı zirvesinde yer alan Davraz, dört mevsim ziyaretçi çekiyor.

Kış aylarında kayak tutkunlarını konuk eden ve bu alanda önemli müsabakalara ev sahipliği yapan Davraz, bahar ve yaz döneminde de doğa severlerin rotasında yer alıyor.

Bölgede bulunan 365 bin metrekarelik lavanta tarlası, 35 dönümlük gül bahçesi ve 15 dönümlük zambak alanı hem görsel şölen oluşturuyor hem de yerli üretime katkı sağlıyor.

Serin havası ve panoramik manzarası ile ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunan merkez, yüksek rakımlı kamp merkezi olma yolunda da emin adımlarla ilerliyor.

Yaz döneminde spor takımlarının da kamp yeri haline gelen merkez, motor sporları etkinlikleri, gökyüzü gözlem şenlikleri, piknik alanları ve doğa yürüyüş parkurlarıyla önemli turizm destinasyonları arasında yer alıyor.

Hem üretim hem turizm

Davraz Kayak Merkezi İdari Koordinatörü Ozan Yılmaz, AA muhabirine, Davraz Kayak Merkezi'ne ilginin her geçen yıl arttığını söyledi.

Merkezin sadece kış turizmine hizmet etmediğini, bahar döneminde de oluşturulan bahçelerle ziyaretçi ağırlar hale geldiğini anlatan Yılmaz, bölgede 2020'den bu yana lavanta üretimi yaptıklarını kaydetti.

Lavanta tarlasının oluşturduğu mor görüntünün merkeze ayrı bir güzellik kattığını dile getiren Yılmaz, "Amacımız Davraz'ı yaz turizminde de değerli hale getirmekti, başarılı olduk. Lavantalar büyüdükçe yağ, kolonya gibi üretime de başladık." dedi.

Geçen yıl 35 ton lavanta hasadı yaptıklarını, bu yıl da yaklaşık 50 ton rekolte beklediklerini aktaran Yılmaz, lavantalardan edilen ürünlerle Davraz'ın tanıtımını yaptıklarını ifade etti.

Davraz'ı yaz kış hareketli hale getirmek istediklerini ifade eden Yılmaz, "Karavan ve çadır kamp alanları, bungalovlar, çocuklar için eğlence parkları, karting pisti gibi projelerimiz var. Amacımız Davraz'da sürdürülebilir bir turizm altyapısı oluşturmak." diye konuştu.

Yılmaz, lavantanın dışında bölgede gül ve zambak bahçeleri oluşturduklarını belirterek, bu alanları hem ziyarete açtıklarını hem de üretime dahil ettiklerini söyledi.