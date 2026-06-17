Davutoğlu, 15 Temmuz Mağdurlarıyla Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 15 Temmuz Mağduru Asker Aileleri Platformu ve Eskişehir KHK'lılar Platformu temsilcileriyle bir araya geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 15 Temmuz Mağduru Asker Aileleri Platformu ve Eskişehir KHK'lılar Platformu temsilcileriyle bir araya geldi. Konuya ilişkin Gelecek Partisi sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

"Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz Mağduru Asker Aileleri Platformu ile Eskişehir KHK'lılar Platformu temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede; yaşanan mağduriyetler, adil yargılanma hakkının güvence altına alınması ve toplumsal vicdanın tesisi konuları ele alındı."