Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Davutoğlu hakkında sosyal medyadaki paylaşımlarında Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı. Soruşturma, TCK'nın 299. maddesi kapsamında yürütülüyor.
(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada dolaşıma sokulan paylaşımlarda Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeleri nedeniyle Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlattı.
Başsavcılık tarafından Davutoğlu hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu düzenleyen 299'uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.
Soruşturmanın, sosyal medyada dolaşıma sokulan ve Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen paylaşımlar üzerine başlatıldığı belirtildi.
Kaynak: ANKA
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