Davutoğlu'ndan Çıplak Arama Açıklaması - Son Dakika
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Davutoğlu'ndan Çıplak Arama Açıklaması

11.06.2026 21:50
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Davutoğlu, çıplak arama iddialarının araştırılmasını ve sorumluların hesap vermesini istedi.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İBB davasında tutuklu bulunan Fatoş Pınar Türker'in çıplak aramaya maruz kaldığı yönündeki iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Davutoğlu, "Bu konu hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde araştırılmalı; en küçük bir ihlal tespit edilirse sorumlular hesap vermelidir." dedi.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İnsan onuru devletin, kadın onuru toplumun namusudur! Bir kadının gözyaşları içinde anlattığı çıplak arama iddiaları karşısında bürokratik açıklamalar yeterli değildir. Bu konu hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde araştırılmalı; en küçük bir ihlal tespit edilirse sorumlular hesap vermelidir. Adalet sadece tecelli etmemeli, vicdanları da tatmin etmelidir."

Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Davutoğlu'ndan Çıplak Arama Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mahmut Uysal Mahmut Uysal:
    insan onuru konusu ciddiye alınması gereken bir husus olsa da bu tür iddiaların titizlikle ve tarafsız şekilde araştırılması hepimizin meselesidir. 0 0 Yanıtla
  • Deniz Aydemir Deniz Aydemir:
    ciddi bir konu bu ?? ama böyle iddiaların doğru olup olmadığını net bir şekilde öğrenmemiz lazım ?? umarım araştırma sonuçları şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılır ?? 0 0 Yanıtla
  • Murat Baki Murat Baki:
    bu olayın arkasında ne var ne yok onu merak ettim çünkü böyle şeylerde her zaman başka hikayeleri vardır 0 0 Yanıtla
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