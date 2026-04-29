Davutoğlu'ndan Erdoğan'a KHK'lı aile çağrısı: Siz yapın

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'deki grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden Yusuf Tarık Gül'ün KHK'lı ailesini aramasını değerlendirdi. Davutoğlu, '10'uncu yıla girerken toplumsal barış iklimi yakalayalım. Muhtemelen annesi babası KHK'lı olan yüz binlerce çocuk var. Bu çocuklar devletimizin geleceği ve bizim çocuklarımız. Bir girişim başlatmış Sayın Cumhurbaşkanı. Başkasına bırakmayın, siz yapın. Siz yaparsanız bu işler yürüyor' dedi.

Davutoğlu, Doruk Madencilik işçilerinin eylemiyle ilgili olarak da hükümete yüklendi. 'Dün anlaşma sağlandı. Kim sağladı anlaşmayı? İçişleri Bakanlığı, Enerji Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı. Madem bu işçileri haklı bulacaktınız, bir uzlaşı için işçilerle emek sömürücüsü işveren arasında bir anlaşma zemini bulacaktınız bu vatana, bu millete bu zulmü niye yaptınız?' diye sordu. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'a seslenen Davutoğlu, 'Ey Enerji Bakanı, şimdi garantörlük yapıyorsun o işçiler senin binanın önünde günlerce açlık nöbeti yaptılar neredeydin sen? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, sen işverenin değil işçilerin bakanısın be adam. Allah aşkına bu işçileri niye çağırmadınız bir kere? 'Ne istiyorsunuz kardeşim? Nedir derdiniz?' diye niye sormadınız?' ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, KHK'lı ailelerin çocuklarına dikkat çekerek, 'Yusuf Tarık bir tane değil ki. Muhtemelen KHK'lı yüz binlerce çocuk var, annesi babası KHK'lı olan çocuklar var. Nitekim geçmişte bu kürsüden söyledim; bir kızımıza 10. sınıfta ödül aldığı hâlde, babası annesi KHK'lı olduğu için ödül verilmedi, biliyorsunuz. Birisi, babası annesi KHK'lı olduğu için 16 yaşında intihar etti. Bir başka kız, Sümeyye; annesi hapishanede öldü. Şimdi bu çocuklar devletimizin geleceği ve bizim çocuklarımız… Bir girişim başlatmış Sayın Cumhurbaşkanı. Başkasına bırakmayın, siz yapın. Siz yaparsanız bu işler yürüyor' diye konuştu.