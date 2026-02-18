(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray için tebrik mesajı paylaştı.
Davutoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Juventus'u 5-2'lik tarihi bir skorla mağlup ederek büyük bir başarıya imza atan Galatasaray'ı; futbolcularını, teknik heyetini ve büyük camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Davutoğlu'ndan Galatasaray'a Tebrik
