Davutoğlu'ndan Okul Güvenliği Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Davutoğlu'ndan Okul Güvenliği Vurgusu

03.03.2026 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahmet Davutoğlu, öğretmen Fatma Nur Çelik'in ölümünün ardından okulların acilen güvenli hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul'da öğrenci tarafından bıçaklı saldırıyla öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik'e ilişkin yaptığı açıklamada, "Okullar güvenli değilse, hiçbir yer güvenli değildir. Sorumlular hesap vermeli, eğitim yuvaları derhal güvenli hale getirilmelidir" açıklamasını yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul'da bir öğrenci tarafından bıçaklı saldırıyla öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik'e ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Şiddetin her türlüsü kötüdür; ama bir toplumda eğer öğretmenler bile öğrencilerinden emin olamıyorsa bunun adı toplumsal bir çöküştür. Değerli meslektaşım Fatma Nur öğretmenimizin 17 yaşında bir öğrencisi tarafından katledilmesi bir 'münferit olay' olarak değerlendirilemez. Karşı karşıya kaldığımız acı gerçekle yüzleşmeliyiz. Ahlaki çürüme ve otorite boşluğu toplumun en kılcal damarlarına kadar sızmış durumudadır. Öğretmenine sahip çıkamayan bir devlet, geleceğini koruyamaz. Okullar güvenli değilse, hiçbir yer güvenli değildir. Sorumlular hesap vermeli; eğitim yuvaları derhal güvenli hale getirilmelidir. Değerli meslektaşıma Allah'tan rahmet, ailesine ve eğitim camiamıza sabır diliyorum. Şiddeti sıradanlaştıran düzen değişmelidir."

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Şiddet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Davutoğlu'ndan Okul Güvenliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye-İran sınırında 2 kilometrelik tır kuyruğu Türkiye-İran sınırında 2 kilometrelik tır kuyruğu
İbrahim Kalın’ın kitabı, zirveye oturdu İbrahim Kalın'ın kitabı, zirveye oturdu
Güney Kıbrıs’taki üsleri ABD’ye açan İngiltere, İran vurunca geri adım attı Güney Kıbrıs'taki üsleri ABD'ye açan İngiltere, İran vurunca geri adım attı
Mbappe, sakatlığı sonrası kulüp içerisinde ortalığı karıştırdı Mbappe, sakatlığı sonrası kulüp içerisinde ortalığı karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor En fazla 1 haftaları var Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor! En fazla 1 haftaları var

17:57
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı
17:06
İsrail’in vurduğu Tahran’dan dumanlar yükseliyor Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
İsrail'in vurduğu Tahran'dan dumanlar yükseliyor! Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
16:51
İran’dan İsrail’e yeni saldırı dalgası
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası
16:03
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar
Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
15:36
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
15:34
İsrail, Tahran’ı bombalıyor Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 18:12:30. #7.11#
SON DAKİKA: Davutoğlu'ndan Okul Güvenliği Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.