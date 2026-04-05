Davutoğlu'ndan Tarım ve Ekonomi Açıklamaları

(ESKİŞEHİR) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin en temel meselesinin üretim olduğunu belirterek, "Tarım üretmiyoruz, sanayi üretimimiz, tarım üretimimiz düştü; tek hizmet sektörüne kaldık. Kalkınma rakamlarının hepsi hizmet sektörü. Hizmet sektörünün omurgası turizm. Bu sene turizm ne olacak savaş dolayısıyla? 68 milyar dolar turizm geliri bekleniyordu, 40-45 milyar olursa şükrederiz. Çünkü rezervasyonlar düşük" dedi.

Davutoğlu, Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Burhan Çelikoğlu'nu ziyaret etti.

Çelikoğlu, yaptığı konuşmada, son üç yıldır üreticinin bir lira kazanmadan 80 milyonu doyurmaya çalıştığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Türkiye'de şu anda en büyük sorunlardan birisi tarım. Öbür sorunların hepsini aştık. Eskişehir tarım kenti. Eğer Eskişehir'de biz tarımdan para kazanır evimize para götürürsek Eskişehir ekonomisi o zaman hareketlenir. Eskişehir esnafı da sanayisi de fabrikaları da lokantaları da her alanı bizim, çiftçinin sırtında. Ama maalesef üç senedir biz bir lira para kazanmadan 80 milyonu doyurmak için yoğun çaba içindeyiz. Her hafta basına demeç veriyorum. 2026 senesi bizim Türk tarımındaki en son senemiz. Eğer bu sene de fiyatlar istediğimiz seviyelere gelmez, geçen senelerde yaşadığımız afetleri yaşarsak emin olun artık bizim üretecek gücümüz kalmaz."

Biz elimizdeki traktörleri, takımları, hayvanları satarak bu sene de ekim yaptık. Veresiye mazot, veresiye gübre ile bir şekilde işimizi idare etmeye çalışıyoruz. Ama artık bıçak kemiğe dayandı, kemiğin yarısına kadar da indi. Artık koptu kopacak. Biz artık devletten çiftçinin önünü açmasını istiyoruz. Evimize ekmek götürelim. Çoluğumuz çocuğumuz ekmek yesin. Türkiye'nin ekonomisine de biraz katkımız olsun istiyoruz."

"Eskişehir'de toplumsal huzur olduğunda Türkiye'de de olur"

Davutoğlu da Eskişehir için "harman şehir" dediğini belirterek, "İnsan harmanıdır. Türkiye'de ne kadar farklı bölgeden muhacir, insan varsa burada buluşmuştur. Türkiye'nin harman olduğu yerdir. Anadolu'nun her yerinden gelen vardır. Eskişehir o bakımdan toplumsal huzur açısından önemlidir. Eskişehir'de huzur olduğunda Türkiye'de de olur. Bir göstergedir Eskişehir. Önemli bir kavşaktadır Eskişehir. Sanayi çekebilecek bir şehir değil sadece, büyük bir tarım şehridir de. Olması gereken her şey var. Eskişehir'in hemen hemen her yeri tarım arazisidir. Eskişehir'de tarımda kriz varsa Türkiye'de çok daha büyük bir kriz vardır. Eskişehir çok büyük barometredir" diye konuştu.

"En temel sorun temiz siyaset sorunudur"

Davutoğlu, daha sonra Eskişehir Dost Dernekler Federasyonu üyeleriyle bir araya geldi.

Ahmet Davutoğlu, burada yaptığı açıklamada, Terörsüz Türkiye sürecine değindi ve Türklerle Kürtlerin asırlardır barış içinde yaşadığını, bunu bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini kaydetti.

Davutoğlu, şunları söyledi:

"Hukukun olmadığı yerde Türkiye'dekiler malını, mülkünü satıp gidiyor. Hukuk, adalet egemen kılınamazsa hiçbir şey yapılamaz. Bunların arkasındaki en temel sorun temiz siyaset sorunudur. Siyasi ahlak sorunudur. 2016 yılında cumhuriyet tarihinin en düşük bütçe açığına ulaşmıştı. 2017 yılında bütçe denk bütçeydi. Bir Erbakan Hoca döneminde oldu bu, bir de benim başbakan olduğum son bütçeye bakın. Kim açtı bu felaketi başımıza? 128 milyar dolar hazine kaynağını tüketirsen… Bugün uluslarası basın 'Türkiye bir ay içinde 120 ton altın sattı' diyor. 120 ton altın neden satılır? Toplam rezerv 540 ton. Niye satar? Doları sabit tutmak için."

"Bütçe açığını kapatmak için vergi topluyorsun"

Altını satıyor, dolar alıyor; doları da piyasaya sürüyor. ya dolar dediğin kağıt para nihayetinde. Sen elindeki altını niye satıyorsun? Altın her anda değer taşır. Niye satıyorlar? Kuru baskılamak için. Kuru niye baskılıyorlar? Enflasyon çıkmasın diye. Kuru baskılıyorsun, ihracatın düşüyor. Bütçe açığın, ticaret açığın artıyor. Bütçe açığın artıyor, enflasyonu tekrar tırmandırıyorsun. Bütçe açığını kapatmak için milletin tepesinde vergi topluyorsun. Şu anda Türkiye'nin en temel meselesi üretim meselesi. Üretemeyen bir ülkeyiz. Tarım üretmiyoruz, sanayi üretimimiz tarım üretimimiz düştü. Tek hizmet sektörüne kaldık. Kalkınma rakamlarının hepsi hizmet sektörü. Hizmet sektörünün omurgası turizm. Bu sene turizm ne olacak savaş dolayısıyla? 68 milyar turizm geliri bekleniyordu, 40-45 milyar lira olursa şükrederiz. Çünkü rezervasyonlar düşük."