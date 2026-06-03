Davutoğlu'ndan TMO'ya Eleştiri

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TMO'nun alım fiyatlarını eleştirerek, "Çiftçimiz diyor ki; 'devlet babadır, evlatlarına bakmak zorundadır' TMO'nun açıkladığı alım fiyatlarına karşın artan maliyetler düşünüldüğünde çiftçi artık üretim yapamayacak noktaya gelmiştir. Şanlıurfa Ziraat Odaları, Hilvan Ziraat Odası Başkanı Sayın Hikmet İpar ile ortak bir açıklama yaparak, ülke çiftçisinin feryadına ses olmuşlardır. Tarlalarımızın boş kalmasına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından açıklanan hubat fiyatlarına ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Çiftçimiz diyor ki; 'devlet babadır, evlatlarına bakmak zorundadır' TMO'nun açıkladığı alım fiyatlarına karşın artan maliyetler düşünüldüğünde çiftçi artık üretim yapamayacak noktaya gelmiştir. Basit bir örnek ile pandemiden bu yana görece en iyi yıl olan 2023'te 1 ton buğday ile 365 litre mazot alınabiliyorken, bu yıl 242 litre mazot alınabiliyor. Ülkenin ve çiftçinin geldiği durumu en iyi kendileri anlatmaktadır. Şanlıurfa Ziraat Odaları, Hilvan Ziraat Odası Başkanı Sayın Hikmet İpar ile ortak bir açıklama yaparak, ülke çiftçisinin feryadına ses olmuşlardır. Tarlalarımızın boş kalmasına asla müsaade etmeyeceğiz."