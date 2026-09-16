Davutoğlu'nun avukatından Selvi'ye yanıt, iki dosya farklı konuşmalara ait - Son Dakika
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Davutoğlu'nun avukatından Selvi'ye yanıt, iki dosya farklı konuşmalara ait

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Davutoğlu\'nun avukatından Selvi\'ye yanıt, iki dosya farklı konuşmalara ait
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Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun avukatı Hasan Seymen, gazeteci Abdulkadir Selvi'nin yazısındaki bilgilerin doğru olmadığını belirterek TCK 299 soruşturması ile Binali Yıldırım'ın açtığı tazminat davasının farklı konuşmalara ilişkin olduğunu bildirdi.

(ANKARA) - Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun avukatı Hasan Seymen, gazeteci Abdulkadir Selvi'nin Davutoğlu hakkındaki yazısına tepki göstererek, TCK'nın 299. maddesi kapsamında başlatılan soruşturma ile Binali Yıldırım tarafından açılan manevi tazminat davasının farklı konulara ilişkin olduğunu belirtti. Seymen, tazminat kararının henüz kesinleşmediğini bildirdi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun avukatı Hasan Seymen, sosyal medya hesabından, gazeteci Abdulkadir Selvi'nin Davutoğlu hakkındaki yazısını alıntılayarak konuya ilişkin açıklama yaptı.

Seymen, Selvi'nin yazısında yer alan bilgilerin doğru olmadığını belirterek, Davutoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesi kapsamında başlatılan soruşturmanın 11 Eylül 2021 tarihinde Bingöl'ün Genç ilçesinde yaptığı konuşmaya ilişkin olduğunu bildirdi. Seymen, Selvi'nin paylaşımında sözünü ettiği Binali Yıldırım tarafından açılan manevi tazminat davasının ise Davutoğlu'nun 14 Nisan 2022 tarihinde Diyarbakır'da yaptığı konuşmaya ilişkin olduğunu aktardı.

Açıklamasında, "Yazınızın neresini düzeltelim? Yeterli araştırma yapmadan kulaktan dolma bilgilerle köşe yazısı yazmışsınız" ifadelerini kullanan Seymen, Davutoğlu hakkında TCK'nın 299. maddesi kapsamında başlatılan soruşturmanın 11 Eylül 2021 tarihinde Bingöl'ün Genç ilçesinde yaptığı konuşmaya ilişkin olduğunu bildirdi. Seymen, şunları kaydetti:

"Sizin paylaştığınız Binali Yıldırım tarafından açılan manevi tazminat davası ise Sayın Başbakanımızın 14 Nisan 2022 tarihinde Diyarbakır'da yaptığı bir konuşmaya ilişkindir. Söz konusu manevi tazminat davasında davacı taraf 150 bin Türk lirası tazminat talep etmiş, sayın mahkeme 20 bin Türk lirası tazminata hükmetmiştir. Karar henüz tarafımıza tebliğ edilmemiş ve istinaf sürecinden geçip kesinleşmemiştir. Hülasa heyecanınızı anlayabiliyorum ama yargıya intikal eden konularda lütfen yazılarınızı daha ciddi araştırmalar yaparak yazınız ve kamuoyunu doğru bilgilendiriniz."

Kaynak: ANKA
Binali YıldırımHasan SeymenGüncelMedyaTckSon Dakika

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