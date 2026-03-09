Dayanışma İftar Programı Gazze'ye Destek - Son Dakika
Dayanışma İftar Programı Gazze'ye Destek

09.03.2026 21:54
Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Kadın Birliği, Gazze'deki kadınlar için iftar düzenledi.

Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Kadın Birliğince, "Geleneksel Filistin için Dayanışma İftar Programı" düzenlendi.

Başakşehir'deki bir davet salonunda gerçekleştirilen programda, Gazze'de 250 kadın için düzenlenen iftar organizasyonuna canlı bağlantı gerçekleştirildi.

Programda konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü, Gazze'ye yönelik dayanışmanın süreceğini belirterek, bu kardeş yolculuğundan son nefese kadar vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Süslü, ramazan ayında Gazze'deki kadınlarla aynı kalp ve aynı duayla iftar açmanın anlamına değinerek, Gazze'nin bir sevda, Gazze'ye sahip çıkmanın da bir nasip olduğunu ifade etti.

Gazze'de yaşananların yalnızca bölgeyi değil bütün insanlığı etkilediğini dile getiren Süslü "Aslında dünya, insanlık abluka altındaydı. Çünkü Gazze'de sabırla, direnişle, mücadeleyle ve imanla, Gazze zaten özgür. Gazze zaten özgür ama insanlık maalesef Siyonizmin zulmünün altında tutsak kaldı. Dünyada maalesef Müslümanlar da insan haklarını savunan herkes de suskun kaldı Gazze için." dedi.

Süslü, Kahire'de Gazze'den gelen yaralı gençlerle bir araya geldiğini, burada tanıştığı ayağını kaybetmiş 22 yaşındaki Gazzeli bir gencin kendisinde derin iz bıraktığını belirterek, şöyle devam etti:

"22 yaşında inşaat mühendisi, bombada ayağını kaybetmiş Gazzeli bir genç bana orada bir şey söyledi. 'Seninle bir fotoğraf çekeceğim çünkü sen bana annem gibi baktın.' dedi. Ben ona bir söz verdim. 'Eğer sen benim bakışlarımı annen olarak kabul ettiysen, ben bugünden sonra senin annenim.' dedim. ve o çocuk sayesinde bir proje başladı. Başta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş olmak üzere çok kıymetli milletvekillerimizden, iş insanlarımızdan, çok kıymetli dostlarımızdan dalga dalga bir iyilik hareketi başladı. Şu an Gazze'den gelip Kahire'de yaşayan hiçbir çocuk ve gencin artık kolu, bacağı eksik değil. Allah bizim onların kolu olmamızı, bacağı olmamızı, tekrar yürümemizi bize nasip etti."

Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Kadın Birliği Sekreteri Rebab Osmanlıoğlu da ramazanın son 10 gününün ilk gecesinde düzenlenen iftar programında, Filistin'deki kadınlar, anneler ve çocuklar için duaların artırılması çağrısında bulundu.

Osmanlıoğlu, Filistinli kadınların yaşadığı acının kelimelerle anlatılamayacağını vurgulayarak, onların sabrı ve dirayetinin derin saygı uyandırdığını söyledi.

Kaynak: AA

