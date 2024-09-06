Dayı: Bir Adamın Hikayesi'nin devam filmi çekilecek

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2021 yılında vizyona giren ve sinemaseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan "Dayı: Bir Adamın Hikayesi" adlı yapımın devam filmi çekilecek.

Filmin başrol oyuncusu Ufuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, filmin hazırlıklarını yaptıklarını takipçilerine duyurdu.

Yapımcılığını Diopter Film, Ubay Yapım ve Net Sanat'ın üstlendiği, senaryosunu Uğur Bayraktar ile Ece Bayraktar'ın kaleme aldı.

Filmin yönetmen koltuğuna ise ilk filmde olduğu gibi Uğur Bayraktar oturacak.