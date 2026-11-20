Fransa'da Gazze'deki soykırıma karşı tavrıyla bilinen eski Başbakan Dominique de Villepin, ülkede gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimlerinde France Humaniste (İnsancıl Fransa) partisinin adayı olacağını duyurdu.

De Villepin, başkent Paris'teki Latin Amerika Evi'nde gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin olağanüstü zamanlardan geçtiğini söyleyen de Villepin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u "hayalet bir cumhurbaşkanı" olarak nitelendirdi.

De Villepin, mevcut hükümetin nereye kafa yoracağını bilemediğini, Macron'un cumhurbaşkanı olarak görev yaptığı ikinci dönemini "zombi bir yönetim" gibi noktalamakta olduğunu ifade etti.

Ülkede sosyal, siyasi ve kamu finanslarında bir çürüme yaşandığını belirten de Villepin, Fransa'da demokrasinin "tıkandığı" değerlendirmesinde bulundu.

De Villepin, "Artan ve bize yaklaşmakta olan dünyadaki tehlikeler tarafından kuşatılmış durumdayız." diyerek, Ulusal Birlik (RN) Partisi ve Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisini aynı kefeye koymadığının altını çizdi.

"RN Partisinin yabancı düşmanı, ırkçı ve Yahudi karşıtı bir mirasa sahip olduğunu" savunan de Villepin, ülkede iç savaş riskine karşı uyarıda bulundu.

De Villepin, "Eşitsizlikler ülkesiyiz." ifadesini kullanarak, eşitsizliklerden oluşan bir ülkenin birlik içinde olamayacağını dile getirdi.

Sosyal bir demokrasi istediğini vurgulayan de Villepin, "2027 cumhurbaşkanı seçimlerine adayım." dedi.

De Villepin, France Humaniste (İnsancıl Fransa) partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlerde yarışacak.

De Villepin, Gazze'deki soykırıma karşı tutumuyla biliniyor

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac döneminde 2002-2004 yıllarında dışişleri bakanı olarak görev alan de Villepin, 2005-2007 yıllarında ise başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

De Villepin, 14 Şubat 2003'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) yaptığı konuşmada, Irak'ın işgaline ve bu ülkeye askeri müdahaleye karşı çıkmış, bunun öngörülemez sonuçları olacağını savunmuştu.

İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı tutumuyla bilinen 73 yaşındaki de Villepin, 2025'te İsrail hükümetinin tüm üyelerinin ve kilit pozisyondaki askeri yetkililerin Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanması gerektiğini belirtmişti.