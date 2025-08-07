Dean Cain, ICE'ye Katılacağını Açıkladı

"Superman" karakterine 1990'lı yıllarda hayat veren ABD'li oyuncu Dean Cain, Başkan Donald Trump'ın "düzensiz göçmenlerle mücadele çalışmaları" kapsamında ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesine (ICE) katılmayı planladığını açıkladı.

BBC'nin haberine göre, ICE'nin son dönemde başlattığı büyük çaplı işe alım kampanyasının ardından ünlü oyuncu Cain de Fox News'e yaptığı açıklamada, "ICE ajanı olarak en kısa sürede yemin edeceğim." dedi.

"Superman" rolüyle tanınan Cain, insanların ülkeyi korumak için adım atması gerektiğini savunarak, "Ben atıyorum. Umarım eski polis memurları ve eski ICE ajanları da adım atar. Böylece bu hedefe ulaşır ve ülkeyi koruruz." diye konuştu.

ICE'ye katılma kararını "ülkeyi koruma sorumluluğuyla" gerekçelendiren Cain, ICE yetkililerinin kendisiyle iletişime geçtiğini ve katılım sürecini hızlandırmak istediklerini aktardı.

Cain'in ICE'ye katılma kararı, kamuoyunda hem destek hem de eleştiri aldı. Bazı kesimler, ünlü bir ismin böyle bir göreve katılmasının "kampanyayı meşrulaştırma" amacı taşıdığını öne sürerken destekçileri ise bu kararı "vatanseverlik örneği" olarak değerlendirdi.

ICE, temmuz ayı sonunda yaptığı açıklamada, halihazırda yaklaşık 20 bin kişilik kadrosuna ek olarak 10 bin yeni personel almayı hedeflediğini duyurmuştu.

ICE işe alım ilanını "Amerika'nın sana ihtiyacı var" ve "Vatanı savun" ifadeleriyle hazırlanan afişlerle duyurmuştu.

Trump'ın göçmen karşıtı kararları

Göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle selefi Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump, daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" uygulamasının da kaldırıldığını duyurmuştu.

Başkan Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalabileceği tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.