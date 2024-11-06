İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamına, terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları suçlamasıyla 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah İzmir merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Son Dakika › Güncel › DEAŞ'a Finans Sağlayan 3 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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