DEAŞ\'a Finans Sağlayan 3 Şüpheli Gözaltında

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İZMİR merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a finans sağlayan kişilere yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamına, terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları suçlamasıyla 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah İzmir merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.